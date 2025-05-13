В Італії зафіксували сильний землетрус в районі Неаполя

У вівторок, 13 травня, в районі італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії (INGV), поштовх стався в районі Кампі Флегрей (Флегрейські поля) на півдні Італії на глибині трьох кілометрів.

Йому передували два землетруси магнітудою 2,1, а через 15 хвилин стався землетрус магнітудою 3,5.

"Відбувається сильна серія землетрусів", – писав у соціальних мережах мер міста Поццуолі Джіджі Манцоні.

Він сказав, що це "неминуче налякало населення", однак закликав усіх "зберігати спокій".

За даними місцевих ЗМІ, метро в Неаполі та міська канатна дорога були зупинені як запобіжний захід.

Рятувальники заявили, що проводять перевірку стійкості будівель.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією щохвилини, але не повинні піддаватися паніці – дані не вказують на тривожні зміни", – заявив директор INGV Мауро Ді Віто.

Також у вівторок на італійській Сицилії посилилось виверження вулкана Етна.

Нагадаємо, 13 березня чимало жителів італійського міста Неаполь та його околиць провели ніч на вулицях і в своїх автомобілях після землетрусу, який похитнув будівлі і спричинив обвал уламків.