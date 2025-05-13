У президента Литви не чекають значних результатів від можливих переговорів у Стамбулі

Головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс сумнівається, що російсько-українські мирні переговори, що можуть відбутися в Стамбулі у четвер, дадуть відчутні результати.

Заяву радника Гітанаса Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Матульоніс зазначив, що поведінка Москви свідчить, що вона хоче продовжувати війну.

Він нагадав, що Росія не погодилася на вимогу низки найвпливовіших європейських країн про 30-денне припинення вогню, заявивши, що ультиматуми для неї неприйнятні.

"З Росії – мовчання або спроби применшити значення можливої зустрічі президента Зеленського і Путіна, тож триває якась гра в кішки-мишки, через що в мене складається враження, що нам буде дуже складно чогось домогтися на цих переговорах", – сказав він.

Радник припустив, що підсумком можливих перемовин стане те, що "Росія висуне масу різних вимог, заявивши, що нам доведеться вирішувати, як вони кажуть, глибинні причини конфлікту".

На думку Матульоніса, поведінка Росії показує, що в її інтересах продовжувати війну, це також було б корисно для неї у внутрішній політиці в плані консолідації суспільства і посилення репресій.

Він також засудив Росію за відмову від 30-денного припинення вогню і заявив, що всі серйозні мирні переговори в історії починалися з припинення вогню.

"Зараз, коли тривають бойові дії, (сторони – Ред.) можуть зустрітися, але це ще раз показує, що це, скоріш за все, буде фікцією, ніяких реальних переговорів не буде", – додав радник Науседи.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Президент США Дональд Трамп говорив, що очікує присутності обох лідерів у Туреччині.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.