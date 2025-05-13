В керівній партії Німеччини сумніваються, що Путін приїде до Зеленського у Стамбул

Депутат німецького Бундестагу, експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Юрген Гардт не очікує, що в четвер у Стамбулі відбудуться прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гардта наводить n-tv.

Депутат поділяє думку, що "Путін сам не з'явиться" на переговори у Стамбул.

Однак загалом, за його словами, розвиток подій у розв’язаній РФ війні проти України відбувається в правильному напрямку.

Спільна поява європейських глав держав і урядів у Києві в суботу створила "новий імпульс", з якого "можна черпати силу", сказав Гардт.

Він переконаний, що Путін був здивований цим кроком.

Нагадаємо, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що готовий прийняти переговори України з РФ, – а хазяїн Кремля Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

Проте, за даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.