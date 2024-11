Страны Запада, ЕС и НАТО выражают поддержку Украине к 1000 дней большой войны

Западные лидеры, члены правительств и послы публикуют заявления солидарности с Украиной к тысячному дню с начала полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В числе первых свое сообщение опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и рассказала, что этой ночью здания ЕК подсвечены в цвета украинского флага в честь защитников и защитниц Украины.

"В 2022 году Россия считала, что ее полномасштабное вторжение продлится несколько дней. Через тысячу дней Украина продолжает мужественно сопротивляться – на поле боя и против преступных атак по гражданским целям", – написала она.

In 2022, Russia thought its full-scale invasion would end in days.



1,000 days later, Ukraine bravely resists.



On the battlefield.



And against criminal attacks on civilian targets.



Tonight our buildings adorn the Ukrainian flag to honour the brave men and women of Ukraine. pic.twitter.com/KKJ7jgWIHd – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2024

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке партнеров, а война должна закончиться справедливым и устойчивым миром.

"Украина борется за свободу, за безопасность Европы и за мир в мире. Наша поддержка для Украины – это инвестиция в будущее человечества", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что эти тысяча дней стали для Украины временем большого горя, но также проявили мужество и единство украинцев. "Мы будем рядом с вами, пока вы снова обретете мир. Слава Украине", – написала Бербок.

"Каждый из этих дней – уже слишком много. Но во всех трудностях украинцы проявили несравненное мужество и стойкость. Поддержка Украины со стороны Европы – непоколебима. Мы продолжим помогать Украине", – отметила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая вскоре возглавит дипломатическую службу ЕС.

1,000 days of Russia’s full-scale military invasion of Ukraine.



Each day is one too many.



Yet through every hardship, Ukrainians have shown unparalleled bravery and resilience. Europe's support for Ukraine is unwavering. We will continue to help Ukraine and rebuild its future pic.twitter.com/6d07rKHiKk – Kaja Kallas (@kajakallas) November 19, 2024

"Литва была рядом с Украиной на всех этапах этой истории – перед вторжением, в самые темные дни и сейчас, в изнурительной борьбе за свободу. Украина всегда может рассчитывать на нас", – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

1000 days of Ukraine’s heroism, courage, and pain.



Lithuania has stood with Ukraine through it all–before the invasion, during the darkest days, and now in the grueling fight for freedom.



Ukraine can always count on us. Together, we will celebrate victory. 🇱🇹🇺🇦 – Laurynas Kasčiūnas (@LKasciunas) November 19, 2024

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер отметил, что отметка в 1000 дней является сильным напоминанием о силе и стойкости, которую проявили украинцы, и что это сопротивление вдохновляет мир. "Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", – отметил он.

1000 days of struggle, resilience, and hope. 1000 days since Russia launched a brutal, unprovoked, and unjustified war against Ukraine.



Patrick Turner, NATO Senior Representative to Ukraine, delivered an official address🇺🇦 pic.twitter.com/6tJ27pQpKt – NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) November 19, 2024

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который вскоре покидает пост, заявил накануне, что все решения Евросоюза по поддержке Украины принимались слишком долго и странам-членам нужно учиться действовать быстрее и в большем единстве.

Он также констатировал, что правитель России не настроен на настоящие переговоры, и напомнил, что де-факто российско-украинская война длится уже почти 4000 дней.

