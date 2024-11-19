У Нідерландах кажуть про рекордні ранкові затори на 1100 км через негоду

У Нідерландах заявляють, що ранок 19 листопада виявився рекордним за довжиною заторів на дорогах країни через несприятливу погоду і ДТП – їхня загальна довжина у годину пік перевищувала 1100 км.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Станом на 8 годину ранку, коли багато людей одночасно їдуть у справах, довжина заторів по всій території Нідерландів перевищувала 1100 км, рух майже зупинився у понад 200 місцях.

Довжина заторів і "тягнучок" на окремих ділянках дороги могла сягати від кількох до близько 10 кілометрів.

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Причиною ситуації вважають негоду, яка ускладнила умови руху і посприяла численним дрібним ДТП. Увечері очікують схожу ситуацію.

До цього рекордом заторів за 2024 рік вважали ранок 1 жовтня – їхня сукупна довжина сягала понад 1080 км.

Іноді причинами труднощів на європейських дорогах стають страйки та акції протесту. Зокрема, так було під час зимової хвилі страйків фермерів у багатьох країнах ЄС.