У Нідерландах кажуть про рекордні ранкові затори на 1100 км через негоду
У Нідерландах заявляють, що ранок 19 листопада виявився рекордним за довжиною заторів на дорогах країни через несприятливу погоду і ДТП – їхня загальна довжина у годину пік перевищувала 1100 км.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.
Станом на 8 годину ранку, коли багато людей одночасно їдуть у справах, довжина заторів по всій території Нідерландів перевищувала 1100 км, рух майже зупинився у понад 200 місцях.
Довжина заторів і "тягнучок" на окремих ділянках дороги могла сягати від кількох до близько 10 кілометрів.
Причиною ситуації вважають негоду, яка ускладнила умови руху і посприяла численним дрібним ДТП. Увечері очікують схожу ситуацію.
До цього рекордом заторів за 2024 рік вважали ранок 1 жовтня – їхня сукупна довжина сягала понад 1080 км.
Іноді причинами труднощів на європейських дорогах стають страйки та акції протесту. Зокрема, так було під час зимової хвилі страйків фермерів у багатьох країнах ЄС.