В Нидерландах говорят о рекордных утренних пробках на 1100 км из-за непогоды

В Нидерландах заявляют, что утро 19 ноября оказалось рекордным по протяженности пробок на дорогах страны из-за неблагоприятной погоды и ДТП – их общая длина в час пик превышала 1100 км.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

По состоянию на 8 часов утра, когда многие люди одновременно едут по делам, длина пробок по всей территории Нидерландов превышала 1100 км, движение почти остановилось в более чем 200 местах.

Длина пробок и "тянучек" на отдельных участках дороги могла достигать от нескольких до 10 километров.

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Причиной ситуации считают непогоду, которая усложнила условия движения и поспособствовала многочисленным мелким ДТП. Вечером ожидают похожую ситуацию.

До этого рекордом пробок за 2024 год считали утро 1 октября – их совокупная длина достигала более 1080 км.

Иногда причинами трудностей на европейских дорогах становятся забастовки и акции протеста. В частности, так было во время зимней волны забастовок фермеров во многих странах ЕС.