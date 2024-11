Лідери Франції і Британії у 1000-й день великої війни обіцяють зберегти підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер у своїх заявах до 1000-го дня повномасштабної війни пообіцяли зберегти підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що Україна вже тисячу днів хоробро стримує протиправну, неспровоковану загарбницьку війну Росії, яка почала її з імперськими амбіціями, порушивши засади статуту ООН.

A thousand days that Ukraine has bravely resisted an illegal and unjustifiable war of aggression.



A thousand days that Russia has pursued its brutal and imperialist agenda, targeting civilian populations and violating the fundamental principles of the United Nations Charter.…

Реклама: