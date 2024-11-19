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Лідери Франції і Британії у 1000-й день великої війни обіцяють зберегти підтримку України

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 13:01 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер у своїх заявах до 1000-го дня повномасштабної війни пообіцяли зберегти підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Макрон зазначив, що Україна вже тисячу днів хоробро стримує протиправну, неспровоковану загарбницьку війну Росії, яка почала її з імперськими амбіціями, порушивши засади статуту ООН.

Він продовжив, що це також тисяча днів рішучої підтримки України та українців, "щоб забезпечити тріумф свободи, миру та справедливості".

"Наша підтримка не похитнеться", – запевнив Макрон. 

"Народ України продовжує хоробро боронити свій суверенітет, а налаштованість Британії підтримувати їх (українців – Ред.) залишається непохитною", – заявив британський прем’єр Кір Стармер. 

Британія також оголосила нові санкції проти осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей у Росію чи вглиб окупованих територій та їхнього "перевиховання".

Минулого тижня під час візиту Стармера до Парижа вони з Макроном близько 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну.

У спільній заяві країн "Групи семи" вихідними вони запевнили, що і далі надаватимуть Україні необхідну допомогу для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

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Франція Велика Британія Війна з РФ
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