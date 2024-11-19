Лідери Франції і Британії у 1000-й день великої війни обіцяють зберегти підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер у своїх заявах до 1000-го дня повномасштабної війни пообіцяли зберегти підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що Україна вже тисячу днів хоробро стримує протиправну, неспровоковану загарбницьку війну Росії, яка почала її з імперськими амбіціями, порушивши засади статуту ООН.

A thousand days that Ukraine has bravely resisted an illegal and unjustifiable war of aggression.



A thousand days that Russia has pursued its brutal and imperialist agenda, targeting civilian populations and violating the fundamental principles of the United Nations Charter.… Реклама: November 19, 2024

Він продовжив, що це також тисяча днів рішучої підтримки України та українців, "щоб забезпечити тріумф свободи, миру та справедливості".

"Наша підтримка не похитнеться", – запевнив Макрон.

"Народ України продовжує хоробро боронити свій суверенітет, а налаштованість Британії підтримувати їх (українців – Ред.) залишається непохитною", – заявив британський прем’єр Кір Стармер.

Today is the sobering milestone of 1,000 days since Putin’s illegal invasion of Ukraine.



As the people of Ukraine continue to bravely defend their sovereignty, the UK’s commitment to them remains ironclad. – Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 19, 2024

Британія також оголосила нові санкції проти осіб, причетних до примусового вивезення українських дітей у Росію чи вглиб окупованих територій та їхнього "перевиховання".

Минулого тижня під час візиту Стармера до Парижа вони з Макроном близько 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну.

У спільній заяві країн "Групи семи" вихідними вони запевнили, що і далі надаватимуть Україні необхідну допомогу для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.