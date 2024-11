Лидеры Франции и Британии в 1000-й день большой войны обещают сохранить поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в своих заявлениях к 1000-му дню полномасштабной войны пообещали сохранить поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что Украина уже тысячу дней храбро сдерживает противоправную, неспровоцированную захватническую войну России, которая начала ее с имперскими амбициями, нарушив основы устава ООН.

A thousand days that Ukraine has bravely resisted an illegal and unjustifiable war of aggression.



A thousand days that Russia has pursued its brutal and imperialist agenda, targeting civilian populations and violating the fundamental principles of the United Nations Charter.…

Реклама: