Ще одне опитування показало падіння популярності "Альтернативи для Німеччини"

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка у квітні в певний момент очолила рейтинг симпатій виборців, дещо втратила позиції та зрівнялась із консервативним блоком ХДС/ХСС.

Про це свідчить опубліковане 5 травня опитування інституту Forsa на замовлення RTL/n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, партії німецької коаліції – ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія – за тиждень збільшили рейтинг на один пункт, до 25% і 15% відповідно.

Натомість "Альтернатива для Німеччини", навпаки, втратила один пункт і опустилась до 25% – що все одно помітно більше результату на останніх виборах до Бундестагу.

Решта великих німецьких партій зберегли рівень підтримки: Партія зелених – 12%, "Ліві" – 10%, Вільна демократична партія – 3%. Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт втратив один пункт і теж здобуває 3%.

Результати опитування RTL/n-tv підтверджують тенденцію інших опитувань у Німеччині, згідно з якими "Альтернатива для Німеччини" після стрибка популярності у квітні почала дещо втрачати рейтинг.

Водночас поки незрозуміло, як вплине на підтримку "АдН" рішення Федерального відомства з захисту конституції оголосити партію правоекстремістською.