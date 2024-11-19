Зеленський: Перший кластер перемовин про вступ в ЄС відкриють на початку 2025-го

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший кластер перемовин про вступ до Європейського Союзу відкриють на початку наступного року, а процедура скринінгу українського законодавства незабаром завершиться.

Про це він проінформував під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає "Європейська правда".

Як заявив Зеленський – наразі Україна досягла найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за увесь час незалежності. Він наголосив на тому, що зараз вже сформовано необхідну архітектуру для перемовного процесу з ЄС.

"Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру… Другий та всі інші кластери – без зволікань", – поділився він.

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Глава держави додав, що Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС.

Нагадаємо, у червні 2024 року Євросоюз офіційно дав старт переговорам про вступ з Україною і Молдовою, а у доповіді Єврокомісії щодо розширення восени 2024 року заявили про готовність відкрити перші переговорні кластери з Україною наступного року.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ під час польського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року прагнутиме відкрити два переговорні кластери.

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

Нагадаємо, Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.

В уряді у зв'язку з цим готують дорожі карти за конкретними переговорними главами.