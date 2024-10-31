Стефанішина: Україна готує дорожні карти за главами переговорів про вступ із ЄС

Уряд України позитивно оцінює звіт Європейської комісії про розширення та готується до кінця року представити дорожні карти з кількох глав переговорів про вступ до ЄС.

Про це в ефірі телемарафону в четвер, 31 жовтня, розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

Стефанішина нагадала, що Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала "швидко, на початку 2025 року, прийти до відкриття" переговорних кластерів стосовно вступу в ЄС.

"Безумовно, є якісь побажання або занепокоєння. Вони об'єктивно відображені у звіті, але загалом картина достатньо позитивна. Ми досягли того ефекту, якого ми хотіли", – вважає вона.

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Віцепрем’єрка висловила сподівання, що під час наступних раундів переговорів Україна та Євросоюз "знайдуть порозуміння і дорожні карти з тих питань, які потребують спільної роботи".

"Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти з утвердження верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління", – анонсувала Стефанішина.

Переговори про вступ нових держав-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

Раніше віцепрем’єрка Стефанішина говорила, що очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.

Детальніше про останній звіт Єврокомісії щодо розширення читайте у статті "ЄвроПравди".