Зеленский: Первый кластер переговоров о вступлении в ЕС откроют в начале 2025-го

Президент Владимир Зеленский заявил, что первый кластер переговоров о вступлении в Европейский Союз откроют в начале следующего года, а процедура скрининга украинского законодательства вскоре завершится.

Об этом он проинформировал во время представления внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде, передает "Европейская правда".

Как заявил Зеленский – сейчас Украина достигла самого высокого уровня близости с ЕС и НАТО за все время независимости. Он отметил, что сейчас уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

"Мы должны двигаться быстрее, двигаться динамично вперед и уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру... Второй и все остальные кластеры – без промедлений", – поделился он.

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Глава государства добавил, что Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС.

Напомним, в июне 2024 года Евросоюз официально дал старт переговорам о вступлении с Украиной и Молдовой, а в докладе Еврокомиссии по расширению осенью 2024 года заявили о готовности открыть первые переговорные кластеры с Украиной в следующем году.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев во время польского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года будет стремиться открыть два переговорных кластера.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Напомним, Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "быстро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

В правительстве в связи с этим готовят дорожные карты по конкретным переговорным главам.