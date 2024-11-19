Болгарія просить ЄС обмежити імпорт українського меду

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням "вжити захисних заходів" проти імпорту меду з України до країни.

Про це повідомили на сайті відомства, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це сталося під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, що відбулося в Брюсселі.

Як розповіли у відомстві, Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту продукції місцевого виробництва.

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Він зауважив, що значні обсяги українського меду за дуже низькими цінами, що надходять на європейський ринок, "чинять великий тиск на ціни болгарського меду".

"Додатково до багатьох проблем, з якими стикається сектор, за останні три роки він також зіткнувся з конкуренцією з боку імпорту з України. Кількість меду, імпортованого з України в нашу країну, зросла на понад 30% з січня по жовтень 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року", – зазначив він.

Тахов вважає, що високий рівень імпорту з України "ставить виробників у Болгарії у складну ситуацію". Заклик Болгарії підтримала також Румунія.

Він згадав і про ринок яєць. За його словами, у цій сфері продовжують спостерігатися перебої внаслідок різкого збільшення імпорту з України.

Болгарський урядовець зазначив, що останніми роками ситуація на ринку сільськогосподарської продукції в ЄС, особливо в прикордонних з Україною країнах, характеризується високим рівнем невизначеності та нестабільності.

За його словами, це створює напругу серед виробників і негативно впливає на сектор загалом.

"Пошук довгострокового рішення є ключовим для досягнення стабільності та передбачуваності в секторі. Це рішення має бути збалансованим і відображати інтереси всіх сторін", – переконаний Тахов.

Нагадаємо, ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

Цей механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною був створений навесні.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його застосували щодо яєць і цукру, а також меду.

Зауважимо, у вересні Тахов заявляв, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт яєць походженням з України до країни.