Болгария просит ЕС ограничить импорт украинского меда

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился к Европейской комиссии с просьбой "принять защитные меры" против импорта меда из Украины в страну.

Об этом сообщили на сайте ведомства, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоялось в Брюсселе.

Как рассказали в ведомстве, Тахов заявил, что импорт украинского меда препятствует сбыту продукции местного производства.

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Он отметил, что значительные объемы украинского меда по очень низким ценам, поступающие на европейский рынок, "оказывают большое давление на цены болгарского меда".

"В дополнение ко многим проблемам, с которыми сталкивается сектор, за последние три года он также столкнулся с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Количество меда, импортируемого из Украины в нашу страну, выросло более чем на 30% с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил он.

Тахов считает, что высокий уровень импорта из Украины "ставит производителей в Болгарии в сложную ситуацию". Призыв Болгарии поддержала также и Румыния.

Он также упомянул о рынке яиц. По его словам, в этой сфере продолжают наблюдаться перебои вследствие резкого увеличения импорта из Украины.

Сообщается также, что в Брюсселе Тахов встретился с министром аграрной политики и продовольствия Украины Виталием Ковалем.

Болгарский чиновник отметил, что в последние годы ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции в ЕС, особенно в приграничных с Украиной странах, характеризуется высоким уровнем неопределенности и нестабильности.

По его словам, это создает напряжение среди производителей и негативно влияет на сектор в целом.

"Поиск долгосрочного решения является ключевым для достижения стабильности и предсказуемости в секторе. Это решение должно быть сбалансированным и отражать интересы всех сторон", – убежден Тахов.

Напомним, ЕС с 21 августа запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.

Этот механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной был создан весной.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его применили в отношении яиц и сахара, а также меда.

Заметим, в сентябре Тахов заявлял, что Европейская комиссия должна запретить импорт яиц происхождением из Украины в страну.