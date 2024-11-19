Боррель оцінив можливість ядерної війни після дозволу бити по РФ ATACMS

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить зв’язку між можливим початком гіпотетичної ядерної війни та дозволом Україні з боку США бити далекобійними американськими ракетами вглиб території РФ.

Про це Боррель сказав на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель відповідав на запитання, чи здатний дозвіл Україні на далекобійні удари американською зброєю спровокувати ядерну війну.

"Я не бачу зв’язку між рішенням президент Джо Байдена і гіпотетичною ядерною війною. Я сказав, що безвідповідально говорити про використання загрози ядерної зброї", – відповів Боррель.

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Він наголосив, що дозвіл Байдена бити на відстань 300 кілометрів від російського кордону – "вельми обмежений". Боррель підкреслив, що наразі все ж йдеться про застосування конвенційного озброєння.

"І виглядає так, що сьогодні росіяни повідомили, що цей дозвіл було використано, і вже є перші наслідки цього американського рішення", – додав Боррель.

США, за його словами, посилають важливий сигнал про те, що вони дозволяють удари в обмеженому вимірі – на 300 км – і це "недостатньо глибоко всередині російської території".

"Це те, про що українці просили довгий час. І я особливо підтримував це прохання, тому що я думаю, що, по-перше, це відповідає міжнародному праву, і тому, що українці повинні мати можливість відповісти на російські атаки, навіть якщо вони відбуваються з російської території", – сказав також Боррель.

Нагадаємо, у команді Трампа побачили "ескалацію" у дозволі на удари ATACMS по Росії.

У МЗС Росії заявили, що якщо Україна вдарить далекобійними ракетами ATACMS по російській території, це означатиме пряму участь США у російсько-українській війні.

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