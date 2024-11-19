Боррель оценил возможность ядерной войны после разрешения бить по РФ ATACMS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не видит связи между возможным началом гипотетической ядерной войны и разрешением Украине со стороны США бить дальнобойными американскими ракетами вглубь территории РФ.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран ЕС во вторник, сообщает "Европейская правда".

Боррель отвечал на вопрос, способно ли разрешение Украине на дальнобойные удары американским оружием спровоцировать ядерную войну.

"Я не вижу связи между решением президент Джо Байдена и гипотетической ядерной войной. Я сказал, что безответственно говорить об использовании угрозы ядерного оружия", – ответил Боррель.

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Он подчеркнул, что разрешение Байдена бить на расстояние 300 километров от российской границы – "весьма ограниченное". Боррель подчеркнул, что сейчас все же речь идет о применении конвенционного вооружения

"И выглядит так, что сегодня россияне сообщили, что это разрешение было использовано, и уже есть первые последствия этого американского решения", – добавил Боррель.

США, по его словам, посылают важный сигнал о том, что они разрешают удары в ограниченном измерении – на 300 км – и это "недостаточно глубоко внутри российской территории".

"Это то, о чем украинцы просили долгое время. И я особенно поддерживал эту просьбу, потому что я думаю, что, во-первых, это соответствует международному праву, и потому, что украинцы должны иметь возможность ответить на российские атаки, даже если они происходят с российской территории", – сказал также Боррель.

Напомним, в команде Трампа увидели "эскалацию" в разрешении на удары ATACMS по России.

В МИД России заявили, что если Украина ударит дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, это будет означать прямое участие США в российско-украинской войне.

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