У Вашингтоні залучають Національну гвардію на випадок насильства на виборах президента

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив, що привів у готовність частину Національної гвардії у зв'язку з інформацією та занепокоєнням щодо потенційного насильства, пов'язаного з виборами 2024 року.

Заяву губернатора наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У Вашингтоні нещодавно зафіксували інциденти з підпалом сотень бюлетенів в урнах для голосування перед президентськими виборами.

За словами Інслі, сотні бюлетенів були пошкоджені або знищені через використання запального пристрою в урні для голосування у Ванкувері.

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"Ґрунтуючись на загальній і конкретній інформації та занепокоєнні щодо можливості насильства або інших незаконних дій, пов'язаних із загальними виборами 2024 року, я хочу запевнити, що ми повністю готові до реагування", – написав губернатор у листі.

Як відомо, вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада.

За посаду президента США нині змагаються Дональд Трамп і Камала Гарріс. Останні опитування показують, що їхні рейтинги зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

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