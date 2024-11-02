В Вашингтоне привлекают Национальную гвардию на случай насилия на выборах президента
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что привел в готовность часть Национальной гвардии в связи с информацией и беспокойством относительно потенциального насилия, связанного с выборами 2024 года.
Заявление губернатора приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
В Вашингтоне недавно зафиксировали инциденты с поджогом сотен бюллетеней в урнах для голосования перед президентскими выборами.
По словам Инсли, сотни бюллетеней были повреждены или уничтожены из-за использования зажигательного устройства в урне для голосования в Ванкувере.
"Основываясь на общей и конкретной информации и беспокойстве о возможности насилия или других незаконных действий, связанных с общими выборами 2024 года, я хочу заверить, что мы полностью готовы к реагированию", – написал губернатор в письме.
Как известно, выборы в США состоятся во вторник, 5 ноября.
За пост президента США сейчас соревнуются Дональд Трамп и Камала Харрис. Последние опросы показывают, что их рейтинги сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "колеблющихся" штатах.
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