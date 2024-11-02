У Латвії відзвітували про темпи будівництва парканів на кордонах з РФ та Білоруссю

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії розповіли про темпи робіт з будівництва інфраструктури на кордоні Латвії з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За даними відомства, на латвійсько-білоруському кордоні повністю завершено будівництво прикордонного паркану довжиною близько 145 кілометрів.

Також побудовані патрульні доріжки для пересування транспортних засобів довжиною 63,85 км. Патрульні доріжки з настилу споруджено на 18,53 км, а понтонні доріжки – на 1,75 км. Їх будівництво триватиме до кінця року на всій протяжності кордону в 173 км.

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На ділянці біля річки Даугава на латвійсько-білоруському кордоні триває встановлення шести металевих веж зв'язку, під'їзних доріг і патрульної доріжки.

Розпочато будівельні роботи зі зведення п'яти веж зв'язку та під'їзних доріг до них, які також планується завершити до кінця року.

Побудовані вежі та дороги забезпечать спостереження за зовнішнім сухопутним кордоном країни на ділянці біля Даугави.

Що стосується охоронного паркану на кордоні з Росією, із запланованих 178,85 км вже побудовано 128,2 км, частина з яких була зведена за підтримки Національних збройних сил.

Очікується, що будівництво паркану на всій запланованій ділянці завершиться до кінця року, за винятком ділянок протяжністю трохи менше 29 км, які обіцяють добудувати наступного року.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.

Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони".