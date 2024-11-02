В Латвии отчитались о темпах строительства заборов на границах с РФ и Беларусью

В Министерстве внутренних дел Латвии рассказали о темпах работ по строительству инфраструктуры на границе Латвии с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По данным ведомства, на латвийско-белорусской границе полностью завершено строительство пограничного забора длиной около 145 километров.

Также построены патрульные дорожки для передвижения транспортных средств длиной 63,85 км. Патрульные дорожки из настила сооружены на 18,53 км, а понтонные дорожки – на 1,75 км. Их строительство продлится до конца года на всей протяженности границы в 173 км.

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На участке у реки Даугава на латвийско-белорусской границе продолжается установка шести металлических башен связи, подъездных дорог и патрульной дорожки.

Начаты строительные работы по возведению пяти башен связи и подъездных дорог к ним, которые также планируется завершить до конца года.

Построенные башни и дороги обеспечат наблюдение за внешней сухопутной границей страны на участке возле Даугавы.

Что касается охранного забора на границе с Россией, из запланированных 178,85 км уже построено 128,2 км, часть из которых была возведена при поддержке Национальных вооруженных сил.

Ожидается, что строительство забора на всем запланированном участке завершится до конца года, за исключением участков протяженностью чуть менее 29 км, которые обещают достроить в следующем году.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся к Европейскому Союзу для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны".