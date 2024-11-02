У Сербії почали розслідування щодо обвалу даху на вокзалі, внаслідок якого загинули 14 людей

У Сербії почали розслідування у зв’язку з обвалом даху на залізничному вокзалі у місті Нові Сад, внаслідок чого загинули 14 людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр транспорту Горан Весич оголосив у суботу, що розслідування буде вести прокуратура міста Нові Сад. До нього будуть залучати державний Інститут дорожного руху, залізницю та китайський консорціум, відповідальний за реконструкцію будівлі.

"Розслідування визначить… хто відповідав за контроль над виконанням робіт", – заявив міністр.

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Очільник МВС Івіца Дачич заявив, що за суботу мають взяти свідчення у близько 20 людей, у тому числі відповідальних осіб з профільного міністерства та від залізниці.

Залізничний вокзал у Новому Саді, де сталась трагедія, відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Суботу, 2 листопада, оголосили днем жалоби.