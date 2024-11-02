В Сербии начали расследование обвала крыши на вокзале, в результате которого погибли 14 человек

В Сербии начали расследование в связи с обвалом крыши на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, в результате чего погибли 14 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр транспорта Горан Весич объявил в субботу, что расследование будет вести прокуратура города Нови Сад. К нему будут привлекать государственный Институт дорожного движения, железную дорогу и китайский консорциум, ответственный за реконструкцию здания.

"Расследование определит... кто отвечал за контроль над выполнением работ", – заявил министр.

Реклама:

Глава МВД Ивица Дачич заявил, что за субботу должны взять показания у около 20 человек, в том числе ответственных лиц из профильного министерства и от железной дороги.

Железнодорожный вокзал в Новом Саде, где произошла трагедия, открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

Субботу, 2 ноября, объявили днем траура.