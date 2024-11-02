Туск: Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможных последствиях президентских выборов в США для европейской безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Туск отметил, что в публичной дискуссии можно видеть многочисленные обсуждения, чего ждать Европе в случае победы на президентских выборах в США действующего вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который угрожал выходом из НАТО и обещает "быстро завершить войну" в Украине.

Harris or Trump? Some claim that the future of Europe depends on the American elections, while it depends first and foremost on us. On condition Europe finally grows up and believes in its own strength. Whatever the outcome, the era of geopolitical outsourcing is over. Реклама: November 2, 2024

"Кто-то говорит, что будущее Европы зависит от президентских выборов, однако оно зависит в первую очередь и прежде всего от нас. От того, сможет ли Европа наконец повзрослеть и поверить в свою силу. Каким бы ни был результат – эпоха геополитического аутсорсинга закончилась", – подчеркнул Туск.

Как сообщалось, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным. Швеция планирует до 2030 года вложить в оборону около 15 миллиардов евро.

В составе новой Еврокомиссии впервые появилась должность отдельного комиссара по обороне (которая раньше была объединена с функциями главного дипломата ЕС), на нее выдвигают литовского "друга Украины" Андрюса Кубилюса.