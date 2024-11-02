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Туск: Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас

Новости — Суббота, 2 ноября 2024, 19:04 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможных последствиях президентских выборов в США для европейской безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Туск отметил, что в публичной дискуссии можно видеть многочисленные обсуждения, чего ждать Европе в случае победы на президентских выборах в США действующего вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который угрожал выходом из НАТО и обещает "быстро завершить войну" в Украине.

"Кто-то говорит, что будущее Европы зависит от президентских выборов, однако оно зависит в первую очередь и прежде всего от нас. От того, сможет ли Европа наконец повзрослеть и поверить в свою силу. Каким бы ни был результат – эпоха геополитического аутсорсинга закончилась", – подчеркнул Туск.

Как сообщалось, оборонный бюджет Польши на 2025 год будет рекордным. Швеция планирует до 2030 года вложить в оборону около 15 миллиардов евро.

В составе новой Еврокомиссии впервые появилась должность отдельного комиссара по обороне (которая раньше была объединена с функциями главного дипломата ЕС), на нее выдвигают литовского "друга Украины" Андрюса Кубилюса.

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Польша Туск Выборы в США
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