Швеція пояснила більші витрати на оборону: Не можна виключати ризик нападу РФ

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що пропозиція збільшення витрат на оборону до 2,4% ВВП пов’язана із загрозою з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", це він сказав у коментарі Politico.

Йонсон заявив, що "не можна виключати" ризик нападу Росії, яка "є головною загрозою для Швеції" та становить загрозу для всього НАТО.

"Зараз свобода дій Росії обмежена, оскільки її сухопутні війська загрузли на полі бою (в Україні. – Ред.), але ми беремо до уваги, що Росія готова йти на великі військові і політичні ризики", – додав шведський міністр.

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Він пояснив, що додаткові військові витрати дозволять також зміцнити цивільну оборону Швеції, аби дати шведам можливість впоратися із "ситуацією воєнного часу".

Зміцнення енергетичних і транспортних мереж Швеції, її системи охорони здоров'я і фінансової системи є складовими мети, аби країна не була "привабливою мішенню" для Москви, сказав Йонсон.

Уряд Швеції, як повідомлялось, пропонує протягом наступних 5 років інвестувати в оборону близько 15 мільярдів євро. У такому разі до 2028 року оборонний бюджет Швеції становитиме 2,6% ВВП.

Раніше генерал-лейтенант Мікаель Клессон, який з 1 жовтня заступив на посаду головнокомандувача Збройних сил Швеції, застеріг, що нині ми живемо в часи більш небезпечні, ніж під час холодної війни.