Майбутній єврокомісар з оборони оцінив перспективність ядерного стримування ЄС

Номінований на пост комісара Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що у питаннях ядерного стримування Європі краще не шукати революційних рішень.

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

Як зауважив Кубілюс, країни ЄС можуть думати про створення власної системи ядерного стримування.

"Нам треба думати. Ми можемо думати про це і обговорювати всі ці питання. Але, ймовірно, треба враховувати короткострокову та далекосяжну перспективу", – акцентував він.

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Він вважає, що у короткостроковій перспективі ці зусилля мають бути зосереджені на підвищенні спроможностей конвенційних збройних сил.

"Коли я говорю про короткострокову перспективу, йдеться про конвенційні засоби стримування, про зміцнення наших звичайних сил, сухопутних військ, систем протиповітряної оборони тощо", – наголосив він.

Водночас, говорячи про довгострокову перспективу він акцентував на потребі розглянути всі можливості й потреби.

"Очевидно, що це потребує часу, і тут ми не маємо шукати жодних революційних рішень", – наголосив Кубілюс.

У вересні очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Після цього генсек НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

А вже 29 жовтня очільник Кремля Владімір Путін оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.