Президент Чехии разрешил присоединиться к ВСУ уже 60 чешским гражданам

В настоящее время уже 60 граждан Чехии имеют официальное разрешение Праги на вступление в ряды ВСУ.

Как сообщает Novinky, пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель президента Петера Павела Филип Платош.

Представитель отметил, что в настоящее время Петер Павел одобрил 60 ходатайств чешских граждан, которые просили разрешить им защищать Украину в рядах ВСУ, по согласованию с министерствами обороны, внутренних дел и иностранных дел. Всего поступил 181 такой запрос.

Гражданам Чехии запрещено присоединяться к иностранной армии без разрешения президента Чехии, за это грозит уголовная ответственность. Однако для тех, кто уже сделал так, есть возможность получить разрешение "задним числом".

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала комментарием, что президенту Чехии "явно не нужны" те граждане, которых он отпустил добровольцами в Украину.

Официально известно о четырех чехах, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.

На этой неделе стало известно о гибели на фронте еще двух добровольцев, которые воевали за Украину – одного из Грузии и одного – из Швеции.