Макрон запросить Трампа і Маска на саміт щодо штучного інтелекту у Франції
Президент Франції Емманюель Макрон має намір запросити обраного президента США Дональда Трампа та американського мільярдера Ілона Маска на саміт щодо штучного інтелекту, запланований на 10 і 11 лютого.
Заяву французького президента наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, він також запросив на саміт представників Індії та Китаю.
"Я запросив Китай, Сполучені Штати та інші великі країни", – зазначив Макрон.
Маск також буде запрошений, "як і великі підприємці", залучені в ці питання, додав він.
"У мене буде можливість 6 грудня прийняти групу американських підприємців та науковців, які займаються цим питанням", – резюмував Макрон.
Макрон одним із перших у Європейському Союзі привітав Трампа з перемогою на виборах президента США 5 листопада. Наступного дня вони провели телефонну розмову.
Французький президент після перемоги Трампа також заявляв, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси.