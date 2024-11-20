Макрон запросить Трампа і Маска на саміт щодо штучного інтелекту у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон має намір запросити обраного президента США Дональда Трампа та американського мільярдера Ілона Маска на саміт щодо штучного інтелекту, запланований на 10 і 11 лютого.

Заяву французького президента наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він також запросив на саміт представників Індії та Китаю.

"Я запросив Китай, Сполучені Штати та інші великі країни", – зазначив Макрон.

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Маск також буде запрошений, "як і великі підприємці", залучені в ці питання, додав він.

"У мене буде можливість 6 грудня прийняти групу американських підприємців та науковців, які займаються цим питанням", – резюмував Макрон.

Макрон одним із перших у Європейському Союзі привітав Трампа з перемогою на виборах президента США 5 листопада. Наступного дня вони провели телефонну розмову.

Французький президент після перемоги Трампа також заявляв, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси.