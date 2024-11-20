Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по искусственному интеллекту во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен пригласить избранного президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска на саммит по искусственному интеллекту, запланированный на 10 и 11 февраля следующего года.

Заявление французского президента приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По его словам, он также пригласил на саммит представителей Индии и Китая.

"Я пригласил Китай, Соединенные Штаты и другие крупные страны", – отметил Макрон.

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Маск также будет приглашен, "как и крупные предприниматели", вовлеченные в эти вопросы, добавил он.

"У меня будет возможность 6 декабря принять группу американских предпринимателей и ученых, которые занимаются этим вопросом", – резюмировал Макрон.

Макрон одним из первых в Европейском Союзе поздравил Трампа с победой на выборах президента США 5 ноября. На следующий день они провели телефонный разговор.

Французский президент после победы Трампа также заявлял, что европейцы не должны делегировать свою безопасность США, а должны шире защищать свои интересы.