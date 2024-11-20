Генпрокурор Литвы требует лишить неприкосновенности скандального депутата-антисемита

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене в среду обратилась в Сейм с просьбой лишить неприкосновенности депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитизме.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Литвы, информирует "Европейская правда".

Грунскене подписала обращение к Сейму о лишении неприкосновенности Жемайтайтиса во исполнение решения Вильнюсского окружного суда от 18 ноября, которым суд обязал выполнить это действие с целью продолжения рассмотрения уголовного дела.

Лишить политика иммунитета просят ввиду того, что в Вильнюсском окружном суде начато рассмотрение уголовного дела, в котором Жемайтайтиса судят за разжигание ненависти к лицам еврейской национальности и публичное одобрение международных преступлений, их отрицание или грубое унижение.

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Накануне стало известно, что против Жемайтайтиса начали еще одно расследование по подозрению в клевете в отношении литовского премьера Ингриды Шимоните.

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