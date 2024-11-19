У Литві почали ще одне розслідування проти скандального депутата-антисеміта

У Литві прокуратура почала ще одне розслідування щодо депутата Ремігіюса Жемайтайтіса, якого звинувачують в антисемітизмі.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву прокуратури, інформує "Європейська правда".

Приводом стала публікація Жемайтайтіса у Facebook. Розслідування почалось за підозрою в наклепі щодо литовської прем’єрки Інгріди Шимоніте.

"Розслідування розпочато за ст. 154 Кримінального кодексу Литовської Республіки (наклеп), його долучили до раніше розпочатого розслідування у зв'язку із заявами Жемайтайтіса 10 листопада цього року (політика підозрюють у розпалюванні ненависті)", – ідеться в повідомленні прокуратури.

Реклама:

Жемайтайтіс заперечує звинувачення, критикуючи дії правоохоронних органів і заявляючи про "подвійні стандарти".

Проти Жемайтайтіса вже ведуться справи за звинуваченням в антисемітських висловлюваннях і закликах до протестів. Політик провину не визнає.

Як відомо, перший день роботи нового Сейму супроводжувався протестом проти включення до урядової коаліції партії "Зоря Німану" на чолі з обвинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

Дивіться також детальне відео про нову владу Литви та можливі загрози для України.