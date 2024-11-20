Вільнюський аеропорт носитиме тимчасову нову назву

Уряд Литви вирішив у середу перейменувати аеропорт Вільнюса з початку 2025 до кінця 2029 року на честь художника і композитора Міколаюса Константінаса Чюрльоніса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Ініціатива приурочена до 150-річчя від дня народження митця.

"Офіційна назва Вільнюського міжнародного аеропорту, а також присвоєні йому коди та абревіатури міжнародних організацій. не будуть змінюватися в правових актах, договорах, реєстрах та інформаційних системах", – йдеться в урядовій поправці.

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Раніше це рішення розкритикували міністр транспорту, який йде у відставку, а також керівництво державних аеропортів.

Вони заявили, що рішення додасть плутанини для мандрівників і буде дорогим у впровадженні.

Затверджена урядом програма Року Чюрльоніса також включає в себе меморіальні проєкти, виставки, концерти, освітні ініціативи, книговидавничі та дослідницькі проєкти, а також ініціативи місцевих громад і регіонів.

Чюрльоніс вважається найвідомішим литовським художником. Його музична спадщина включає симфонічні, хорові та фортепіанні композиції, а також твори для струнних ансамблів та органу.

Нагадаємо, торік у Вільнюсі остаточно перейменували музей Пушкіна.

Вільнюс також назвав вулицю, що веде до російського посольства, вулицею Героїв України.