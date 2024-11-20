Вильнюсский аэропорт будет носить временное новое название

Правительство Литвы решило в среду переименовать аэропорт Вильнюса с начала 2025 до конца 2029 года в честь художника и композитора Миколаюса Константинаса Чюрлёниса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Инициатива приурочена к 150-летию со дня рождения художника.

"Официальное название Вильнюсского международного аэропорта, а также присвоенные ему коды и аббревиатуры международных организаций не будут меняться в правовых актах, договорах, реестрах и информационных системах", – говорится в правительственной поправке.

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Ранее это решение раскритиковали уходящий в отставку министр транспорта, а также руководство государственных аэропортов.

Они заявили, что решение добавит путаницы для путешественников и будет дорогим во внедрении.

Утвержденная правительством программа Года Чюрлёниса также включает в себя мемориальные проекты, выставки, концерты, образовательные инициативы, книгоиздательские и исследовательские проекты, а также инициативы местных общин и регионов.

Чюрлёнис считается самым известным литовским художником. Его музыкальное наследие включает симфонические, хоровые и фортепианные композиции, а также произведения для струнных ансамблей и органа.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе окончательно переименовали музей Пушкина.

Вильнюс также назвал улицу, ведущую к российскому посольству, улицей Героев Украины.