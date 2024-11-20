Литва планує подвоїти виробництво боєприпасів для стрілецької зброї

Уряд Литви вирішив у середу інвестувати 11,16 мільйона євро для збільшення виробництва боєприпасів для стрілецької зброї в країні вдвічі, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Капітал державного виробника Giraitės Ginluotės Gamykla (GGG) подвоїться до 22,3 млн євро.

За словами міністерки фінансів Гінтаре Скайсте, чиє міністерство є єдиним акціонером заводу, збільшення капіталу компанії є одним з ключових кроків держави для забезпечення більшого постачання боєприпасів.

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"Це означає, що GGG зможе подвоїти виробництво боєприпасів", – сказала Скайсте, додавши, що на заводі в Каунасі буде побудована додаткова виробнича лінія.

Міністерство фінансів планує виділити загалом 36 мільйонів євро до 2027 року на розширення потужностей GGG.

Очікується, що нова лінія, запуск якої запланований на 2027 рік, подвоїть річний обсяг виробництва заводу з 60 до 120 мільйонів патронів і більш ніж подвоїть його дохід до 50 мільйонів євро.

Наприкінці вересня GGG також підписав меморандум про взаєморозуміння з американським оборонним гігантом Northrop Grumman, який планує встановити на території заводу лінію з виробництва боєприпасів калібру 30 мм до середини 2026 року.

Інвестиції уряду в розмірі 36 мільйонів євро і запланована участь американської компанії, як кажуть, є окремими проєктами.

За словами Скайсте, GGG розглядається як потенційний партнер німецького оборонного гіганта Rheinmetall, який планує побудувати завод з виробництва артилерійських боєприпасів у північному Радвілішкському районі країни.

Малокаліберні снаряди, вироблені GGG, єдиним заводом з виробництва боєприпасів у країнах Балтії, використовуються цивільним населенням, військовими, правоохоронними органами та силами НАТО.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу.