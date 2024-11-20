Литва планирует удвоить производство боеприпасов для стрелкового оружия

Правительство Литвы решило в среду инвестировать 11,16 миллиона евро для увеличения производства боеприпасов для стрелкового оружия в стране вдвое, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Капитал государственного производителя Giraitės Ginluotės Gamykla (GGG) удвоится до 22,3 млн. евро.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, чье министерство является единственным акционером завода, увеличение капитала компании является одним из ключевых шагов государства для обеспечения больших поставок боеприпасов.

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"Это означает, что GGG сможет удвоить производство боеприпасов", – сказала Скайсте, добавив, что на заводе в Каунасе будет построена дополнительная производственная линия.

Министерство финансов планирует выделить в общей сложности 36 миллионов евро до 2027 года на расширение мощностей GGG.

Ожидается, что новая линия, запуск которой запланирован на 2027 год, удвоит годовой объем производства завода с 60 до 120 миллионов патронов и более чем удвоит его доход до 50 миллионов евро.

В конце сентября GGG также подписал меморандум о взаимопонимании с американским оборонным гигантом Northrop Grumman, который планирует установить на территории завода линию по производству боеприпасов калибра 30 мм к середине 2026 года.

Инвестиции правительства в размере 36 миллионов евро и запланированное участие американской компании, как говорят, являются отдельными проектами.

По словам Скайсте, GGG рассматривается как потенциальный партнер немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, который планирует построить завод по производству артиллерийских боеприпасов в северном Радвилишкском районе страны.

Малокалиберные снаряды, произведенные GGG, единственным заводом по производству боеприпасов в странах Балтии, используются гражданским населением, военными, правоохранительными органами и силами НАТО.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода.