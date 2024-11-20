Містечко в Італії з "житлом за €1" очікує напливу охочих зі США після перемоги Трампа

У містечку Оллолаї на італійському острові Сардинія, де всім охочим за символічну плату в 1 євро пропонують житло, кажуть про тисячі американців, які висловили зацікавленість у переїзді після перемоги Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Мер Оллолаї Франческо Колумбу запустив сайт, орієнтований на американців, невдоволених перемогою Трампа. Там пропонують запланувати "європейську втечу в чудовий рай Сардинії".

За першу добу сайт переглянули понад 156 тисяч разів, а понад 30 тисяч громадян США направили запити на можливе проживання в Оллолаї, стверджує Колумбу.

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"Уся суть полягає в тому, щоб оживити місто і покращити життя його мешканців. Ми – населення переважно похилого віку в місті, яке вимирає, і нам потрібно інвестувати в наше майбутнє", – пояснює мер містечка на Сардинії.

Він уточнив, що переїзд до Оллолаї відкритий для громадян усіх країн, але американські заявки будуть розглядатися в прискореному порядку.

Колумбу пожартував, що якщо Дональд Трамп захоче інвестувати в містечко, він буде радий, хоча це й може зашкодити місцевій природі.

Оллолаї – містечко в гірському регіоні Барбаджа на Сардинії з населенням близько 1150 людей, і його мер в останні кілька років пропонує різні ініціативи, аби врятувати населений пункт від зникнення.

В Італії загалом в останні роки намагаються врятувати маленькі міста й села, навіть пропонуючи гроші людям, які зголосяться приїхати туди жити.