Городок в Италии с "жильем за €1" ожидает наплыва желающих из США после победы Трампа

В городке Оллолаи на итальянском острове Сардиния, где всем желающим за символическую плату в 1 евро предлагают жилье, говорят о тысячах американцев, которые выразили заинтересованность в переезде после победы Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Мэр Оллолаи Франческо Колумбу запустил сайт, ориентированный на американцев, недовольных победой Трампа. Там предлагают запланировать "европейский побег в чудесный рай Сардинии".

За первые сутки сайт просмотрели более 156 тысяч раз, а более 30 тысяч граждан США направили запросы на возможное проживание в Оллолаи, утверждает Колумбу.

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"Вся суть заключается в том, чтобы оживить город и улучшить жизнь его жителей. Мы – население преимущественно пожилого возраста в городе, который вымирает, и нам нужно инвестировать в наше будущее", – объясняет мэр городка на Сардинии.

Он уточнил, что переезд в Оллолаи открыт для граждан всех стран, но американские заявки будут рассматриваться в ускоренном порядке.

Колумбу пошутил, что если Дональд Трамп захочет инвестировать в городок, он будет рад, хотя это и может навредить местной природе.

Оллолаи – городок в горном регионе Барбаджа на Сардинии с населением около 1150 человек, и его мэр в последние несколько лет предлагает различные инициативы, чтобы спасти населенный пункт от исчезновения.

В Италии вообще в последние годы пытаются спасти маленькие города и села, даже предлагая деньги людям, которые согласятся приехать туда жить.