Меркель у мемуарах описала Трампа як "зачарованого Путіним"

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.

Як повідомляє "Європейська правда", уривки з мемуарів ексканцлерки під назвою "Свобода: Спогади 1954-2021" публікує Die Zeit.

Меркель згадує, що зверталась до Папи Римського по пораду, як поводитися з Дональдом Трампом, коли його щойно обрали президентом США у 2016 році.

Вона сподівалась знайти спосіб переконати його не виходити з Паризької угоди щодо клімату.

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"Він бачив все з точки зору забудовника, яким був до того, як пішов у політику. Кожну ділянку землі можна було продати лише один раз, і якщо він не отримав її, то це зробив би хтось інший. Так він бачив світ", – пише ексочільниця уряду Німеччини.

За її словами, Трамп здавався їй зачарованим кремлівським правителем Владіміром Путіним та іншими авторитарними лідерами.

У книзі, написаній до переобрання Трампа у 2024 році, Меркель висловлює "щиру надію", що віцепрезидентка США Камала Гарріс переможе свого суперника.

У мемуарах Меркель також пояснює свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.

За перебування на посаді Ангела Меркель вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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