Біля узбережжя Криту стався землетрус

Біля узбережжя грецького острова Крит у середу, 14 травня, стався землетрус.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Німецький дослідницький центр геофізики (GFZ), пише "Європейська правда".

GFZ повідомив, що біля острова Крит у Греції стався землетрус магнітудою 6,3, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 83 км.

Мешканці Єгипту також відчули землетрус, але Національний науково-дослідний інститут астрономії та геофізики Греції не повідомив про жертви чи пошкодження майна.

Також інститут зафіксував землетрус магнітудою 6,4 за 431 км від північного узбережжя Єгипту.

Нагадаємо, грецькі острови Санторіні й Аморгос у січні-лютому кілька тижнів потерпали від численних землетрусів незначної сили. Магнітуда найсильніших перевищувала 5. Через цю сейсмічну активність на острові розгортали служби надзвичайних ситуацій і закривали школи.

На тлі цього прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевняв, що країна є безпечною для туристів.

Наприкінці квітня грецька влада розпочала огляд на місці події у селищі Воутес, що в муніципалітеті Іракліон на Криті, після того, як на дорогах і в щонайменше 15 будинках з'явилися тріщини, що викликало занепокоєння серед мешканців.