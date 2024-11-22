До Києва прибув глава МЗС Чехії
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Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 08:16 —
Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 08:16 —
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вранці у п'ятницю, 22 листопада, прибув з візитом до Києва.
Про свій приїзд міністр сповістив в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Ліпавський зазначив, що в ході своєї поїздки хоче дізнатись, "як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці".
"Я буду обговорювати все це тут", – зазначив глава чеського МЗС.
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Ліпавський раніше заявляв, що наразі ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні, але і в разі такого рішення він не зробить цього раптово.
У серпні він казав, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України.
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