Глава МЗС Чехії не думає, що Трамп може раптово припинити допомогу Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні, але і в разі такого рішення він не зробить цього раптово.

Про це Ліпавський сказав у Лондоні на пресконференції після зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Леммі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Ліпавський вважає, що за будь-яких умов Трамп вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

"Ми знаємо, що (Дональд Трамп) буде вимагати від Європи, щоб вона могла подбати про власну безпеку. Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", – сказав глава МЗС Чехії.

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Тим не менш, глава чеської дипломатії залишається позитивно налаштованим, навіть якщо заяви республіканців і Трампа щодо України є розпливчастими.

"Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, тому я говорю про те, що Європа повинна більше інвестувати в оборону. Водночас, коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", – додав міністр.

Ліпавський також говорив про те, що якщо Марко Рубіо очолить американську дипломатію, це буде позитивним для Європи.

"Для нас це була б хороша новина, тому що у нас з'явився б партнер, який добре розбирається в геополітиці, і ми могли б вести з ним переговори з широкого кола питань і знаходити з ним порозуміння", – оцінює він Рубіо, якого Трамп в середу висунув на посаду глави дипломатії.

Як повідомлялося, Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Раніше також стало відомо, що адміністрація Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

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