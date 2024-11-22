В Киев прибыл глава МИД Чехии
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Новости — Пятница, 22 ноября 2024, 08:16 —
Новости — Пятница, 22 ноября 2024, 08:16 —
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром в пятницу, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев.
О своем приезде министр сообщил в X (Twitter), информирует "Европейская правда".
Липавский отметил, что в ходе своей поездки хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".
"Я буду обсуждать все это здесь", – отметил глава чешского МИД.
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Липавский ранее заявлял, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.
В августе он говорил, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.
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