В Киев прибыл глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утром в пятницу, 22 ноября, прибыл с визитом в Киев.

О своем приезде министр сообщил в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

Липавский отметил, что в ходе своей поездки хочет узнать, "как украинцы справляются с бомбардировками, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы".

Ян Липавский/X (twitter)

"Я буду обсуждать все это здесь", – отметил глава чешского МИД.

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Липавский ранее заявлял, что пока никто не знает, прекратит ли новоизбранный президент США Дональд Трамп помощь Украине, но и в случае такого решения он не сделает этого внезапно.

В августе он говорил, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.