З цукром чи без: румунські кав’ярні cудяться з державою щодо оподаткування кави

У Румунії низка власників кав’ярень пішли до суду через незгоду з тим, як державні органи інтерпретували зміни у законодавстві щодо оподаткування солодких напоїв: бізнес вважає, що каву і чай не можна автоматично зараховувати до таких, та отримав неприємності з податковою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

З 2024 року у Румунії запровадили вищий ПДВ для солодких напоїв – його підвищили з 9% до 19%. Проте у законодавчих змінах, на думку бізнесу, залишилась невизначеність щодо кави і чаю, оскільки не всі п’ють їх з цукром.

Влітку податкова почала активні перевірки того, як кав’ярні і ресторани обліковують продукцію із вмістом цукру, та почали автоматично зараховувати каву і чай до того, що мало оподатковуватися за ставкою 19%.

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"Там були певні винятки. Ми подалися на них, але потім з’ясувалося, що це не працює і нам доведеться сплатити різницю", – розповідає адміністраторка однієї з кав’ярень.

Після цього низка власників бізнесу пішли до суду і в одному випадку вже виграли позов проти податкової. На рішення ще можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, у Нідерландах влітку цього року розширили експеримент із кав’ярнями, де легально продають канабіс.

У Словаччині шкільним кафетеріям заборонили продавати енергетичні та солодкі напої, а також смажену їжу. Метою є зменшення споживання солі та цукру в Словаччині, особливо з огляду на те, що ожиріння вже зачіпає дітей.