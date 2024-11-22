"С сахаром или без": румынские кофейни судятся с государством по налогообложению кофе

В Румынии ряд владельцев кафе пошли в суд из-за несогласия с тем, как государственные органы интерпретировали изменения в законодательстве о налогообложении сладких напитков: бизнес считает, что кофе и чай нельзя автоматически причислять к таковым, и получил неприятности с налоговой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

С 2024 года в Румынии ввели высокий НДС для сладких напитков – его повысили с 9% до 19%. Однако в законодательных изменениях, по мнению бизнеса, осталась неопределенность относительно кофе и чая, поскольку не все пьют их с сахаром.

Летом налоговая начала активные проверки того, как кофейни и рестораны учитывают продукцию с содержанием сахара, и начали автоматически зачислять кофе и чай к тем, что должны были облагаться налогом по ставке 19%.

Реклама:

"Там были определенные исключения. Мы подались на них, но потом выяснилось, что это не работает и нам придется заплатить разницу", – рассказывает администратор одного из кафе.

После этого ряд владельцев бизнеса пошли в суд и в одном случае уже выиграли иск против налоговой. На решение еще могут подать апелляцию.

Напомним, в Нидерландах летом этого года расширили эксперимент с кафе, где легально продают каннабис.

В Словакии школьным кафетериям запретили продавать энергетические и сладкие напитки, а также жареную пищу. Целью является уменьшение потребления соли и сахара в Словакии, особенно учитывая то, что ожирение уже затрагивает детей.