Голова французького ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла зіштовхнувся з новою серією обвинувачень в антисемітизмі після публікації французькими медіа нібито його листувань у месенджерах; політик заперечує, що робив такі висловлювання.

Про це повідомив телеканал BFMTV, передає "Європейська правда".

У вересні видання Mediapart опублікувало перше розслідування про антисемітську риторику у приватних розмовах Барделла, а у четвер спільно з газетою Le Monde вони оприлюднили уривки з листування у месенджері, які нібито написані лідером ультраправої партії.

Обидва ЗМІ отримали доступ до розмови у Facebook, завіреної судовим приставом. У ній колишній однокласник Жордана Барделла отримує повідомлення про те, що "саме сіоністи стоять на чолі банків", а також що у Франції "найважливіші міністерські посади обіймають люди, для яких інтереси Ізраїлю та банківської справи є пріоритетнішими за інтереси Франції".

Цей самий співрозмовник відверто називає себе "антисіоністом", який виступає "як проти панування сіонізму у Франції, так і проти внутрішньої та зовнішньої політики Ізраїлю". При цьому він наводить власне визначення сіонізму, яке, на його думку, полягає у "відродженні єврейського народу, його розселенні в Ізраїлі та ненависті до арабського народу".

Деякі факти дозволяють пов’язати ці висловлювання з нинішнім головою "Національного об’єднання", зокрема розмови про деяких його вчителів того часу в приватному ліцеї у Сен-Дені, а також певні згадки про дату його народження, походження батьків чи його участь у громадській організації.

Проте Барделла "категорично заперечує, що є автором цих дописів", повідомив його адвокат Паскаль-П’єр Гарбаріні виданням Le Monde та Mediapart, засудивши "неприйнятне прагнення завдати шкоди". Адвокат застеріг, що його клієнт "залишає за собою право вжити будь-яких судових заходів, які він вважатиме за необхідне".

"Я знову офіційно заперечую заяви, які мені приписують Mediapart, Le Monde та ЗМІ, що передають ці звинувачення. Ці заяви не відповідають моїм ідеям, моїм цінностям чи моїм переконанням, ні вчора, ні сьогодні", – йдеться у заяві політика.

Він засуджує методи ЗМІ, назвавши їх "справжнім полюванням на відьом".

"Переступлено всі межі, і я хочу, щоб французький народ знав про це", – написав Барделла, стверджуючи, що його колишні однокласники, вчителі та керівники зазнають тиску, щоб вони "співпрацювали в цій кампанії переслідувань".

У вересні він лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заперечив повідомлення розслідувального вебсайту Mediapart, в якому стверджувалося, що понад десять років тому він робив антисемітські висловлювання в приватних повідомленнях, назвавши ці звинувачення "грубими вигадками".

Згодом він заявив, що повідомлення про його антисемітські висловлювання є частиною кампанії з дискредитації, спрямованої в тому числі на Марін Ле Пен, яка балотується у президенти від його партії.