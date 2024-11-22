Сибіга заявив про підтримку Австрією України на шляху до членства в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна має беззастережну підтримку Австрії на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

Коментуючи свої переговори з австрійським колегою Александером Шалленбергом у Відні, Сибіга розповів журналістам, що під час зустрічі вони обговорили європейський напрямок.

"Тут Україна має беззастережну підтримку Австрії на шляху до членства в Європейському Союзі. Зокрема, йшлося про перший переговорний кластер, який планується відкрити вже з початку 2025 року", – проінформував він.

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Крім того, як розповів Сибіга, вони розглянули питання взаємодії у сфері енергетики.

"Мною також було передано перелік наших пріоритетних потреб, особливо враховуючи наслідки останнього масованого ракетного удару РФ, одного з найбільш інтенсивних. Я повідомив, що Росія завдала значної шкоди об’єктам ядерної та енергетичної інфраструктури в Україні, що створює ризик ядерного інциденту", – зазначив міністр.

Крім того, очільники МЗС України та Австрії обговорили і взаємодію у сфері публічної дипломатії, підтримку українських зусиль в інформаційній сфері.

Раніше Сибіга заявляв, що Київ під час польського головування в Раді Європейського Союзу в першій половині 2025 року прагнутиме відкрити два переговорні кластери.

А нещодавно президент Володимир Зеленський проінформував, що перший кластер перемовин про вступ до ЄС відкриють на початку наступного року, а процедура скринінгу українського законодавства незабаром завершиться.