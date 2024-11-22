Сибига заявил о поддержке Австрией Украины на пути к членству в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина имеет безоговорочную поддержку Австрии на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Комментируя свои переговоры с австрийским коллегой Александером Шалленбергом в Вене, Сибига рассказал журналистам, что во время встречи они обсудили европейское направление.

"Украина имеет безоговорочную поддержку Австрии на пути к членству в Европейском Союзе. В частности, речь шла о первом переговорном кластере, который планируется открыть уже с начала 2025 года", – проинформировал он

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Кроме того, как рассказал Сибига, они рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

"Мною также был передан перечень наших приоритетных потребностей, особенно учитывая последствия последнего массированного ракетного удара РФ, одного из самых интенсивных. Я сообщил, что Россия нанесла значительный ущерб объектам ядерной и энергетической инфраструктуры в Украине, что создает риск ядерного инцидента", – отметил министр.

Кроме того, главы МИД Украины и Австрии обсудили и взаимодействие в сфере публичной дипломатии, поддержку украинских усилий в информационной сфере.

Ранее Сибига заявлял, что Киев во время польского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года будет стремиться открыть два переговорных кластера.

А недавно президент Владимир Зеленский проинформировал, что первый кластер переговоров о вступлении в ЕС откроют в начале следующего года, а процедура скрининга украинского законодательства вскоре завершится.