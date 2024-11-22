У Франції пограбували музей на 7 млн євро

Озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, яка є національним надбанням.

Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на інформацію місцевого мера Жана-Марка Несме, передає "Європейська правда".

Він розповів, що грабіжники приїхали на мотоциклах до музею Ієрон у місті Паре-ле-Моньяль близько 16:00 за місцевим часом у четвер, 21 листопада. Троє з них увійшли до будівлі, а один стояв на варті ззовні.

За даними Несме, група зробила кілька пострілів і попрямувала до головного експонату музею – 3-метрової роботи 1904 року, що зображує життя Христа в дорогоцінних металах, коштовностях і слоновій кістці.

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"Відома під назвою "Життєпис", вона була класифікована Міністерством культури Франції як національне надбання, а її вартість оцінюється в 7 млн євро", – сказав Несме.

Гігантський витвір складається з 138 фігур, інкрустованих діамантами і рубінами, встановлених в мармурі різних відтінків.

Фото: The Guardian

Мер розповів, що зловмисники за допомогою електроінструменту розпиляли броньоване скло, що захищало експонат, і забрали золоті фігурки та прикраси зі слонової кістки, а також смарагдові прикраси.

Поліція зазначила, що тікаючи, банда посіяла шипи поперек дороги, щоб завадити двом автомобілям, які їх переслідували.

Мер заявив, що співробітники музею та близько 20 відвідувачів, присутніх на першому поверсі, були "травмовані" насильницьким вторгненням.

Нагадаємо, у 2019 році відбулося пограбування музею "Зелене склепіння" у Дрездені.

За версією прокуратури, підозрювані перед зломом влаштували пожежу, щоб відключити електрику у вуличних ліхтарів біля музею, і підпалили автомобіль в сусідньому гаражі. В ту ніч були відвезені безцінні прикраси XVIII століття та інші цінності.

Серед викраденого: 21 ювелірний виріб, що містив загалом 4300 діамантів та діамантів з блискучим огранюванням загальною вартістю понад 113 млн євро.