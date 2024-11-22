Во Франции ограбили музей на 7 млн евро

Вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме, которая является национальным достоянием.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на информацию местного мэра Жана-Марка Несме, передает "Европейская правда".

Он рассказал, что грабители приехали на мотоциклах в музей Иерон в городе Паре-ле-Моньяль около 16:00 по местному времени в четверг, 21 ноября. Трое из них вошли в здание, а один стоял на страже снаружи.

По данным Несме, группа сделала несколько выстрелов и направилась к главному экспонату музея – 3-метровой работе 1904 года, изображающей жизнь Христа в драгоценных металлах, драгоценностях и слоновой кости.

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"Известная под названием "Жизнеописание", она была классифицирована Министерством культуры Франции как национальное достояние, а ее стоимость оценивается в 7 млн евро", – сказал Несме.

Гигантское произведение состоит из 138 фигур, инкрустированных бриллиантами и рубинами, установленных в мраморе различных оттенков.

Фото: The Guardian

Мэр рассказал, что злоумышленники с помощью электроинструмента распилили бронированное стекло, защищавшее экспонат, и забрали золотые фигурки и украшения из слоновой кости, а также изумрудные украшения.

Полиция отметила, что убегая, банда разбросала шипы поперек дороги, чтобы помешать двум автомобилям, которые их преследовали.

Мэр заявил, что сотрудники музея и около 20 посетителей, присутствующих на первом этаже, были "травмированы" насильственным вторжением.

Напомним, в 2019 году произошло ограбление музея "Зеленый свод" в Дрездене.

По версии прокуратуры, подозреваемые перед взломом устроили пожар, чтобы отключить электричество у уличных фонарей возле музея, и подожгли автомобиль в соседнем гараже. В ту ночь были увезены бесценные украшения XVIII века и другие ценности.

Среди похищенного: 21 ювелирное изделие, содержащее в общей сложности 4300 бриллиантов и бриллиантов с блестящей огранкой общей стоимостью более 113 млн евро.