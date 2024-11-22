Естонська депутатка під час роботи парламенту поїхала із сім’єю на Балі

Депутат парламенту Естонії Рійгікогу Естер Карузе під час парламентської сесії поїхала разом із сім’єю на відпочинок на Балі, але стверджує, що продовжує стежити за роботою парламенту.

Про це вона сказала в коментарі порталу Delfi, пише "Європейська правда".

ЗМІ помітили відсутність Карузе на пленарних засіданнях Рійгікогу і парламентських комісій, що почались минулого тижня.

Депутатка від естонських соціал-демократів, як з’ясувалось, перебуває на Балі. Вона пояснила, що поїздка була давно запланована як подарунок на мій день народження.

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"Рішення не бути присутньою на деяких засіданнях не є легковажним. Я заздалегідь обговорила свою відсутність із колегами, щоб вона не вплинула на голосування і роботу Рійгікогу. Я продовжую стежити за роботою парламенту", – сказала вона.

Голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Естонії Прійт Ломп підтвердив, що Карузе справді попереджала про поїздку. Він додав, що депутатка "бере активну участь" у роботі групи у WhatsApp.

"Звісно, це має не дуже гарний вигляд, але я взяв інформацію до відома. Як голова фракції я вважаю недоречним вказувати людям на те, що вони можуть або не можуть робити", – додав Ломп.

Низка європейських політиків раніше також потрапляли в незручні ситуації через відсутність на роботі.

Улітку довелось виправдовуватись прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо, який узяв відпустку під час саміту Європейської політичної спільноти й був відсутній.

Тим часом у Швеції набув чинності новий закон, який дозволяє бабусям і дідусям брати оплачувану відпустку по догляду за онуками до трьох місяців першого року життя дитини.