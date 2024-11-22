Эстонский депутат во время работы парламента уехала с семьей на Бали

Депутат парламента Эстонии Рийгикогу Эстер Карузе во время парламентской сессии уехала вместе с семьей на отдых на Бали, но утверждает, что продолжает следить за работой парламента.

Об этом она сказала в комментарии порталу Delfi, пишет "Европейская правда".

СМИ заметили отсутствие Карузе на пленарных заседаниях Рийгикогу и парламентских комиссий, которые начались на прошлой неделе.

Депутат от эстонских социал-демократов, как выяснилось, находится на Бали. Она объяснила, что поездка была давно запланирована как подарок на мой день рождения.

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"Решение не присутствовать на некоторых заседаниях не является легкомысленным. Я заранее обсудила свое отсутствие с коллегами, чтобы оно не повлияло на голосование и работу Рийгикогу. Я продолжаю следить за работой парламента", – сказала она.

Председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Эстонии Прийт Ломп подтвердил, что Карузе действительно предупреждала о поездке. Он добавил, что депутат "активно участвует" в работе группы в WhatsApp.

"Конечно, это выглядит не очень хорошо, но я принял информацию к сведению. Как председатель фракции я считаю неуместным указывать людям на то, что они могут или не могут делать", – добавил Ломп.

Ряд европейских политиков ранее также попадали в неловкие ситуации из-за отсутствия на работе.

Летом пришлось оправдываться премьер-министру Финляндии Петтери Орпо, который взял отпуск во время саммита Европейского политического сообщества и отсутствовал.

Тем временем в Швеции вступил в силу новый закон, который позволяет бабушкам и дедушкам брать оплачиваемый отпуск по уходу за внуками до трех месяцев первого года жизни ребенка.